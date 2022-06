Le géant Pfizer s'engage à fournir à prix coûtant médicaments et vaccins aux pays pauvres

Le géant pharmaceutique américain Pfizer s'est engagé à vendre à prix coûtant certains de ses médicaments et vaccins aux pays à faibles revenus. L'initiative annoncée le 25 mai lors du Forum économique de Davos concerne près de 1,2 milliard de personnes dans le monde. Les premiers bénéficiaires se trouvent en Afrique.

Un "partenariat"

Le Sénégal, le Rwanda, le Ghana, le Malawi et l'Ouganda sont les premiers pays à adhérer à ce protocole sanitaire. L'accord proposé par Pfizer prévoit notamment la fourniture d’une vingtaine de vaccins et médicaments contre des maladies infectieuses, certains cancers et des maladies inflammatoires rares. Les pays signataires ne paieront que les coûts de fabrication et les dépenses de transport. C’est la première initiative du genre.

"La beauté de cet accord est qu'il ne s'agit pas d'une aumône, mais d'un véritable partenariat (…) Il signifie que nous avons une réelle chance d'améliorer la santé dans le monde." Lazarus Chakwera, président du Malawi

45 pays concernés

Cette collaboration directe entre des Etats et la firme pharmaceutique ne se limitera pas à la seule distribution des produits. L'accord prévoit, entre autres, une identification des besoins, l’encadrement des professionnels de santé et leur formation ainsi que l’amélioration des installations sanitaires. Les résultats obtenus dans les cinq premiers pays signataires seront un exemple pour la suite.

Au total, 45 pays devront bénéficier de cette démarche qui vise, selon Pfizer, à "réduire les inégalités en matière de santé". Le géant pharmaceutique a en tout cas les moyens de sa politique. Dopé par la vente des vaccins anti-Covid, Pfizer a enregistré au premier trimestre 2022, un chiffre d’affaires de 25,7 milliards de dollars dont un bénéfice net de 7, 9 milliards.