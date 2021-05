Rwanda : Emmanuel Macron "reconnaît" les "responsabilités" de la France dans le génocide des Tutsis

Emmanuel Macron a entamé, jeudi 27 mai, une visite officielle au Rwanda afin de faire un pas vers la réconciliation des deux pays. Le chef de l'Etat a visité le mémorial de Kigali, 27 ans après le génocide qui a fait plus de 800 000 victimes. Il a affirmé être venu pour "reconnaître les responsabilités de la France". "La France a un rôle, une histoire, et une responsabilité politique au Rwanda. Elle a un devoir, celui de regarder l'Histoire en face et de reconnaître la part de souffrance qu'elle a infligée au peuple rwandais", a-t-il déclaré.

Le président rwandais satisfait

La France est accusée d'avoir soutenu le gouvernement Hutu dans sa dérive génocidaire, créant des tensions entre les deux pays qui vont durer 27 ans. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, semble satisfait des mots employés par son homologue français : "C'était un discours puissant, ces paroles avaient plus de valeur que des excuses", a-t-il affirmé. De nombreux Rwandais ont assisté au discours à la télévision.