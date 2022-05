Environnement : au Rwanda, les gorilles sont préservés

Les gorilles des montagnes vivent entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Au cœur de la forêt tropicale rwandaise, ils attirent chaque année de nombreux visiteurs. Les groupes de touristes sont escortés par les gardes du parc national des volcans. "Je les vois. Oh mon Dieu, c'est incroyable", pleure une touriste, émue par cette rencontre. À quelques mètres d'elle, les grands singes se déplacent. "On est tellement près, on peut vraiment les approcher", se réjouit une autre.

Un mâle dominant de 200 kilos

Plus loin, les visiteurs croisent le gorille au dos argenté, le mâle dominant, cinq fois plus puissant qu'un Homme. "Il est énorme, environ 200 kilos. À l'âge de 12 ans, les poils gris commencent pousser leur dos, ça veut dire qu'ils sont adultes", explique Roger Amani, guide au parc national des volcans. Pour une heure avec les gorilles, il faut débourser 1 300 euros par personne. Grâce aux efforts des vétérinaires, la préservation de l'espèce est à son apogée.