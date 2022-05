Rwanda : le lait, un trésor national

Au Rwanda, des bovins règnent en maîtres. Dans un bar de quartier à Kigali, la capitale rwandaise, les consommateurs n'ont pas le choix : ici, on ne sert que du lait bien crémeux. Et les clients boivent ces immenses pintes de lait à une vitesse folle. "Pour moi, c'est impossible de passer une journée sans boire de lait. J'aime ça plus que la nourriture", confie John Nsengumuremyi, un habitué du bar à lait.



Des vaches importées des Pays-Bas et de la Suisse

Ce bar à lait est loin d'être une exception dans le pays. Il y en a plusieurs centaines, rien que dans la capitale. Cette forte demande est le résultat d'une politique lancée en 1994, au lendemain du génocide. Des vaches ont été importées des Pays-Bas et de la Suisse pour relancer l'économie, et particulièrement l'élevage. Dans les années qui ont suivi, plus de 400 000 bêtes ont été distribuées gratuitement aux familles les plus pauvres. Autre objectif de ce programme : lutter contre la malnutrition. Par ailleurs, le gouvernement distribue aussi du lait gratuitement dans les écoles.