RDC : le salaire des députés, estimé à plus de 20 000 dollars par mois, fait polémique

C’est une figure de l’opposition et ancien candidat malheureux à la présidentielle, Martin Fayulu qui a lancé le débat. Dans un communiqué publié fin août et relayé sur les réseaux sociaux, il assure que les députés congolais sont parmi les mieux payés au monde. Selon lui, la rémunération des élus s’élève depuis janvier 2022 à 21 000 dollars par mois. L’opposant dénonce "une violations flagrante" de la loi budgétaire et exige une enquête sur la question.

Les députés de la #RDC sont mieux rémunérés que ceux des pays riches comme la France et les USA. Il est établi que depuis janvier 2022, un député national touche 21.000 $ par mois. C’est de la corruption à grande échelle. J’exige la démission du bureau de l’Assemblée nationale. pic.twitter.com/bCkTjAFvar — Martin Fayulu (@MartinFayulu) August 30, 2022

"Un système défaillant"

Cette question qui fait polémique ne surprend pas l'analyste Trésor Kibangula du Groupe d’études sur le Congo (GEC). "Tout le monde sait depuis des années que les parlementaires congolais sont grassement payés", précise-t-il dans un podcast consacré à cette affaire. Au-delà des chiffres, ce qui choque le chercheur est l’opacité dans la gestion des fonds publics et le dysfonctionnent du système.

Le système est fait de telle sorte que les politiques s’emparent littéralement des fonds publics. Le budget de l’État paraît être l’instrument qui consacre ce système de prédation des richesses sociales à leur profit Trésor Kibangula , analyste du groupe d'études sur le Congo (GEC)

Un démenti mais pas de précisions

Le bureau de l'Assemblée congolaise a rejeté les affirmations de l'opposant Martin Fayulu sur les salaires des parlementaires. "Aucun député national ne peut dire et prouver qu'il gagne 21 000 dollars", a notamment réagi auprès de l'AFP le député Samuel Mbemba, directeur de cabinet du président de la chambre basse du Parlement. Il refuse en revanche de dévoiler les revenus exacts des députés en évoquant l'éthique parlementaire, comme le précise RFI. Le gouvernement n’a pas réagi à la polémique qui intervient à deux semaines de la rentrée parlementaire.

La République démocratique du Congo est un pays très riche en ressources naturelles mais plus de 77 % de la population vit avec moins d’un dollar par jour. Un fonctionnaire y gagne, en moyenne, autour de 50 dollars par mois. C’est aussi un pays rongé par la corruption.