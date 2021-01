Le prix Carmignac du photojournalisme consacré à la République démocratique du Congo s’expose à Paris

En raison de la pandémie du Covid-19, l’édition 2020 du prix Carmignac a été repensée. Un site Internet Congo in Conversation a été créé pour l’occasion.

Le 11e Prix Carmignac a été attribué au photographe britannico-canadien Finbarr O’Reilly pour son reportage sur la RDC débuté en janvier 2020. Interrompu dans son travail en raison de la pandémie de Covid-19 et de la fermeture des frontières, il a décidé en accord avec l’équipe du Prix Carmignac de s’adapter à cette situation en concevant un site internet intitulé Congo in Conversation. Neuf photos extraites de ses reportages sont exposées sur les grilles de la tour Saint-Jacques à Paris, du 6 au 27 janvier 2021.

En collaboration avec de nombreux journalistes et photographes congolais – Bashizi, Dirole, Kasereka, Makangara, Muhindo, Ndebo, Rwizibuka, Sawasawa, Tulizo, Ley Uwera et Vivuya –, O'Reilly alimente quotidiennement le site de nombreux articles et reportages photos et vidéos.