Appel à la libération de journalistes en Egypte

L'ONG Comité de protection des journalistes (CPJ) a appelé, le 23 septembre, les autorités égyptiennes à libérer tous les journalistes arrêtés pour avoir couvert des manifestations, qui se sont déroulées depuis le 19 septembre, dans plusieurs villes d'Egypte. Le site affirme qu’un photographe, Amr Hisham, du site d'information Masrawy, tout comme son confrère photographe indépendant Sayed Abd Ellah, ont été arrétés après les manifestations anti-Sissi qui ont éclaté les 20 et 21 septembre. De plus, "le 20 septembre, la police du Caire a arrêté Mohamed Ibrahim, un blogueur connu sous le nom de Mohamed Oxygen, qui a retransmis en direct les manifestations et partagé en ligne des informations sur celles-ci", écrit de Washington le CPJ.

Outre ces arrestations, le site du CPJ fait état d'informations indiquant qu'internet a été rendu difficilement accessible en Egypte. Le très officiel Ahramonline a lui-même indiqué que "le régulateur égyptien des médias a déclaré qu'il était 'probable' que la BBC et d'autres sites d'informations aient été bloqués en Egypte pour une couverture 'inexacte' des manifestations".

Update: Access to #Twitter has become intermittent in #Egypt from 8 p.m. Sunday local time. As with Facebook Messenger, network data indicate that ~40% of users are experiencing difficulty connecting at any given time; incident ongoing



