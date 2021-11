Alger accuse Rabat de l'assassinat de trois chauffeurs algériens

Depuis le 1er novembre, une nouvelle affaire secoue les relations entre l’Algérie et le Maroc. Cette fois, il s'agit de la mort de trois routiers algériens pris dans un bombardement sur le territoire du Sahara occidental. Alger accuse Rabat d’un "lâche assassinat", commis avec un "armement sophistiqué".

"Trois ressortissants algériens ont été lâchement assassinés par un bombardement barbare de leurs camions alors qu'ils faisaient la liaison Nouakchott-Ouargla", entre la Mauritanie et l'Algérie, a affirmé la présidence algérienne dans un communiqué.

Des messages ont été adressés à l’ONU et à l’Union africaine pour informer de "la gravité extrême de l’acte de terrorisme d’Etat en question, qu’aucune circonstance ne saurait justifier", selon les termes du communiqué.

Comme le fait remarquer l'AFP, Alger ne précise pas de quel "armement sophistiqué" il s'agit. Mais le site spécialisé algérien Menadefense revient en détail sur les circonstances "de l’attaque marocaine contre les civils algériens". Deux camions immatriculés à Ouargla, affrétés pour une livraison de ciment blanc vers la Mauritanie, rentraient à vide en Algérie. Selon le propriétaire de la société de transport, tout cela s’est effectué dans un cadre légal. Mais après avoir passé la frontière, les trois chauffeurs ont choisi de prendre un raccourci, pour gagner du temps et éviter les risques d’ensablement.

