Afrique du Sud : un pays meurtri après plus d’une semaine de violences et de pillages

Les émeutes en pays zoulou et à Johannesburg ont occasionné d’immenses dégâts matériels et des centaines de morts.

Suite à la condamnation et l’emprisonnement en juillet de l’ancien président sud-africain Jacob Zuma pour outrage à la justice, le pays sombre dans une violence destructrice et meurtrière. Deux régions sont principalement touchées, le KwaZulu-Natal et Johannesburg. Avec des milliards d’euros de dégâts et 337 morts, le bilan est très lourd. Le 22 juillet, une autorisation de sortie exceptionnelle a été accordée au prisonnier pour assister aux funérailles de son frère.

10 photos illustrent ce propos.