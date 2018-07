Plages de Tanzanie : un paradis protégé

Le soleil se lève à peine sur l'île de Mafia en Tanzanie. Près de l'une des plages de ce petit archipel tanzanien de l'océan Indien, on s'active déjà pour hisser les voiles de ce bateau traditionnel : les excursions touristiques commencent de bon matin. David est Belge. Installé sur l'île depuis six ans où il a monté un petit club de plongée, il connait tous les secrets des fonds marins. Le temps d'enfiler palmes, masques et tubas, et voilà un couple de touristes prêt à plonger dans la baie de Chole, où les coraux effleurent la surface de l'eau. Mérous, tortues, et des centaines d'espèces vivent ici paisiblement, dans cette aire marine protégée.

Deux ateliers de fabrication de bateaux traditionnels sur l'île

Traditionnellement, les boutres sont des bateaux traditionnels qui servent à transporter des marchandises. C'est encore le cas, mais aujourd'hui ils convoient également des touristes venus du monde entier, comme ce couple. Il reste deux ateliers de fabrication de boutres sur l'archipel. L'équipe d'Ally Amri King fabrique trois à quatre navires par an, à 10 000 euros pièce, entièrement en bois et faits à la main avec des outils d'un autre temps, comme cette perceuse traditionnelle. Les sept ouvriers de l'atelier ont appris le métier auprès de leur père.

Le JT

Les autres sujets du JT