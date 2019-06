Epidémie d'Ebola : l'OMS ne déclare pas l'alerte sanitaire mondiale

Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie d'Ebola constitue une "urgence pour la RDC et la région", mais il ne s'agit pas d'"une urgence de santé publique de portée internationale".

Un risque de propagation internationale encore "faible". L'épidémie d'Ebola en RDC, et qui s'est étendue dans l'Ouganda voisin, ne constitue pas une "urgence" sanitaire mondiale, a déclaré l'Organisation mondiale de la santé (OMS), vendredi 14 juin. L'épidémie d'Ebola constitue une "urgence pour la RDC et la région", mais il ne s'agit pas d'"une urgence de santé publique de portée internationale". "Elle ne constitue pas une menace pour la santé mondiale", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, depuis la RDC.

"A un moment où l'épidémie est un événement extraordinaire, avec un risque de propagation internationale, la réponse en cours ne serait pas améliorée par des recommandations temporaires comme celles du règlement sanitaire" de l'OMS, a détaillé le président de son comité d'urgence, Preben Aavitsland. Il a en revanche relevé le manque de soutien financier international, estimant que cela "peut retarder l'éradication effective" de l'épidémie. L'OMS a dû "réduire une partie de son travail de préparation dans certains pays voisins en raison du manque de fonds", a-t-il insisté.

Premières victimes en Ouganda

L'Ouganda s'était placé en état d'alerte dès le début de l'épidémie dans l'est de la RDC, en août 2018. Plus de 2 100 cas d'Ebola ont été enregistrés dans les provinces du Nord-Kivu et d'Ituri, et 1 411 de ces malades sont morts.

En Ouganda, le virus Ebola a fait cette semaine ses deux premières victimes – un garçon de 5 ans et sa grand-mère – qui avaient assisté avec d'autres membres de la famille aux obsèques d'un proche victime de l'épidémie en RDC. Les deux sont morts dans le district ougandais frontalier de Kasese.

En RDC, l'épidémie actuelle est la dixième depuis 1976 et la deuxième la plus grave dans l'histoire de la maladie, après celle ayant frappé l'Afrique de l'Ouest en 2014-2016. Mais désormais, les autorités disposent d'une arme majeure pour contrer Ebola : un vaccin expérimental jugé efficace par l'OMS. La RDC a cependant jusqu'à présent échoué à enrayer l'épidémie, notamment en raison des attaques des milices ou de l'hostilité de la population vis-à-vis des centres de soins. La situation est beaucoup plus stable en Ouganda.