Une quarantaine de morts au Nigeria à la suite d'une attaque dans le village de Zurak

Dans une région du Nigeria touchée par des conflits fonciers, miniers et intercommunautaires, des hommes armés à moto ont attaqué, lundi 20 mai, un village situé à la limite de l'Etat du Plateau et de l'Etat de Taraba. Selon un premier bilan provisoire établi par les autorités locales, une quarantaine de personnes ont été tuées dans le village de Zurak.

"Des bandits armés à moto ont fait irruption", dans la circonscription de Wase, "tirant des coups de feu et incendiant des maisons", a déclaré mardi par téléphone à l'AFP le commissaire à l'information de l'Etat du Plateau, Musa Ibrahim Ashoms. Il avait d'abord annoncé 40 victimes avant d'en confirmer finalement neuf, "pour le moment". Un autre responsable local de l'Etat a lui déclaré qu'"au moins 42 personnes" avaient été tuées.

Plusieurs personnes portées disparues

Les villageois "ont soudainement été attaqués, tués et leurs biens détruits (...) Il n'y a aucune sécurité, des corps ont été retrouvés et on en cherche encore, au moins 40 personnes sont mortes", a précisé un habitant, Adamu Maikasuwa Saluwe. Mardi à Zurak, des habitants enterraient les morts, et d'autres fuyaient le village en emportant ce qu'ils pouvaient avec eux, a constaté sur place un journaliste de l'AFP.

Les auteurs de ce raid, qui n'était pas revendiqué mardi, n'ont pas été identifiés, et la police et l'armée n'ont pas répondu aux sollicitations de l'AFP à ce sujet. Cette région est connue pour ses importantes réserves d'étain, de zinc et de plomb, où ont investi des entreprises nigérianes et étrangères. Les activités minières illégales y sont très répandues et donnent lieu à de fréquentes tensions et violences intercommunautaires.