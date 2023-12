L'ONU "profondément préoccupée" par les attaques qui ont fait près de 200 morts dans le centre du Nigeria

"Le cycle de l'impunité qui alimente les violences récurrentes doit être brisé de toute urgence." Le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme s'est dit, jeudi 28 décembre, "profondément préoccupé" par la série d'attaques meurtrières contre des villages perpétrées dans le centre du Nigeria, qui a fait près de 200 morts, selon les autorités locales.

"J'appelle les autorités nigérianes à enquêter rapidement, de manière approfondie et indépendante" sur ces attaques "et à demander des comptes aux responsables dans le cadre de procès équitables", a réclamé Volker Türk dans un communiqué. "Le gouvernement doit également prendre des mesures significatives pour s'attaquer aux causes profondes sous-jacentes et garantir la non-répétition de ces violences dévastatrices", a insisté le responsable de l'institution onusienne.

Aggravées par le changement climatique et l'explosion démographique dans ce pays de 215 millions d'habitants, les violences sporadiques ont débouché sur une grave crise sécuritaire et humanitaire, entre attaques de bandits lourdement armés et représailles sans fin entre communautés. Le conflit jihadiste a également causé la mort de plus de 40 000 personnes dans le nord-est du Nigeria et le déplacement de plus de 2 millions de personnes depuis 2009.