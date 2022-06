Nigeria : une attaque dans une église fait 21 morts

Les traces de sang dans les travées de cette église d’Owo, dans le sud-ouest du Nigeria, témoignent de la violence de l’attaque qu’ont subi les fidèles, réunis dimanche 5 juin pour la messe de Pentecôte. Les assaillants ont tiré à l’arme automatique depuis l’extérieur de l’église à travers les fenêtres, avant de prendre la fuite. Des explosifs ont également été utilisés, selon l’évêque du diocèse d’Ondo. Une vingtaine de personnes, dont des enfants, ont été tuées.

Les hôpitaux d’Owo débordés

Ce massacre non revendiqué est survenu à la veille du lancement de la primaire du parti au pouvoir pour la présidentielle de 2023. Dans ce pays, le plus peuplé d’Afrique, les tensions entre chrétiens et musulmans sont régulièrement la cause de violences et d’insécurité. Dans le nord du pays, l’armée nigériane fait face depuis 12 ans à une insurrection djihadiste menée par le groupe Boko Haram. Un conflit qui a fait plus de 40 000 morts et 2 millions de déplacés.