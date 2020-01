Le Ghana souhaite rejoindre l’Eco, la future monnaie commune à l’Afrique de l’Ouest

Le Ghana est prêt à abandonner sa monnaie, le cedi, pour rejoindre l’Eco, nom de la nouvelle monnaie commune ouest-africaine, qui doit remplacer le franc CFA fin 2020.

Le Ghana, qui bat sa propre monnaie depuis 1958, entend adhérer rapidement à la future zone monétaire "Eco", appelée à remplacer le franc CFA. "Nous, au Ghana, sommes déterminés à faire tout ce que nous pourrons pour rejoindre les membres de l'Uemoa (L'Union économique monétaire ouest-africaine NDLR), rapidement, dans l'utilisation de l'Eco, qui, nous le croyons, nous aidera à lever les barrières commerciales et monétaires", a déclaré le président ghanéen Nana Akufo-Addo.

L'Uemoa regroupe à ce jour 8 pays ayant le franc CFA en commun : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Mais la zone CFA veut s'élargir à d'autres économies de la région pour accélérer les échanges économiques.

En route vers l'Eco

L'Union économique monétaire ouest-africaine et la France ont signé le 21 décembre 2019 un accord pour une réforme en profondeur du franc CFA. Dans un premier temps, l'Eco restera arrimé à l'euro, Paris assurera sa parité avec la devise européenne. Une mesure qui donnera confiance dans la nouvelle monnaie en attendant son indépendance totale.

Avant la fin 2020, le franc CFA devrait devenir l'"Eco", appelé à être, à terme, la future monnaie unique de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao). Aux 8 pays de la zone CFA pourraient s’ajouter la Gambie, la Sierra Léone, le Liberia et le Cap-Vert. En attendant le géant économique nigérian...

Le Ghana, devant la Côte d’Ivoire

Producteur de cacao, de bauxite, d'or et de pétrole, le Ghana est actuellement la deuxième économie de la région derrière le Nigeria, mais devant la Côte d'Ivoire. Accra voit dans l'Eco l'opportunité d'éliminer les barrières commerciales et monétaires et de multiplier les échanges économiques dans la sous-région.

Cependant, les autorités ghanéennes ont exhorté les membres de l'union monétaire à abandonner la parité fixe à l'euro pour adopter "un régime de change flexible". La parité avec l'euro, si elle peut donner confiance en la nouvelle monnaie, a le défaut d'être une monnaie forte, qui risque de miner la compétitivité des économies de la région.

Mais l’instabilité monétaire est également une inquiétude. Ces dernières années, le cedi a été sous pression. Il est tombé à son plus bas niveau ces dernières semaines, en raison du large déficit budgétaire et du creusement de la dette.

En attendant le Nigeria ?

Si cette volonté d’adopter l’Eco se concrétisait, le Ghana deviendrait la première économie de la zone Eco, devant la Côte d'Ivoire. En attendant que le Nigeria, véritable poids lourd économique de la région, la rejoigne à son tour. Ce qui est une toute autre question, puisque le Nigeria représente à lui seul plus de 60% de l’économie des 16 pays de la région. Autant dire que si cet Etat abandonne le naira pour l'Eco, le géant pétrolier risquerait de devenir le patron de la future zone monétaire.