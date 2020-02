La consommation de drogue gagne du terrain en Afrique de l'Ouest

Des études confirment l'augmentation des consommateurs de drogue en Afrique de l'Ouest, notamment au Nigeria, qui doit faire face à un fléau grandissant.

Le programme de recherches ENACT pour lutter contre les criminalités en Afrique, financé par l'Union européenne et mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat avec Interpol, indique que le nombre de consommateurs de drogues illégales ou d’opioïdes sur ordonnance à des fins autres que médicales, a triplé au cours des dernières décennies en Afrique de l’Ouest. Et selon le rapport 2019 de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), la consommation de drogues est deux fois supérieure à la moyenne mondiale au Nigeria. Le pays est devenu la nouvelle plaque tournante du commerce de stupéfiants du continent.