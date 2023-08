Niger : un ex-émir du Nigeria annonce être à Niamey pour une médiation avec le régime militaire

Sanusi Lamido Sanusi, toutefois, précise qu'il n'a pas de mandat d'émissaire de son gouvernement. Il a déclaré qu'il reviendrait au Nigeria avec un message des putschistes à transmettre à son président.

L'ex-émir de Kano (Nigeria) a annoncé être à Niamey (Niger), mercredi 9 août, pour une médiation avec le régime militaire issu d'un coup d'Etat au Niger. "Nous avons parlé avec le chef de l'Etat", le général Abdourahamane Tiani, nouvel homme fort du Niger, a déclaré Sanusi Lamido Sanusi, à la télévision nationale nigérienne. "Nous allons retourner au Nigeria pour transmettre au président" nigérian, Bola Tinubu, un "message" du général. Sanusi Lamido Sanusi est connu pour être un ami proche du dirigeant nigérian.

"Nous sommes venus en espérant que notre arrivée va ouvrir la voie à de vraies discussions entre les dirigeants du Niger et ceux du Nigeria", a-t-il ajouté, précisant ne pas être un "émissaire du gouvernement". Le sommet de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao), prévu jeudi à Abuja, doit évaluer la situation au Niger au regard de l'intransigeance dont les militaires nigériens font preuve pour le moment. Le président du Nigeria Bola Tinubu, actuellement à la tête de la Cédéao, a assuré que la diplomatie était la "meilleure voie à suivre", sans exclure une intervention militaire.

Les Etats-Unis, de leur côté, ont fait part de leur vive inquiétude à propos de la santé du président nigérien Mohamed Bazoum, détenu depuis le coup d'Etat du 26 juillet dans ce pays du Sahel. "Alors que le temps s'écoule et qu'il reste détenu à l'isolement, la situation devient de plus en plus préoccupante pour nous", a déclaré le porte-parole du département d'Etat Matthew Miller, à la suite d'un appel entre le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, et le président Mohamed Bazoum. Le Premier ministre nigérien, Ouhoumoudou Mahamadou, a récemment déclaré que le président restait détenu avec son épouse et son fils sans électricité ni eau courante.