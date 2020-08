Niger : des Français parmi les victimes d'une attaque armée ?

C’est une zone prisée des rares touristes qui viennent au Niger. Sur le plateau de Kouré, près du Sahel, à 60 kilomètres à l’est de la capitale Niamey, huit personnes ont été tuées par des hommes armés et à moto. Les autorités françaises tentent de conformer les allégations du gouverneur local qui affirme que six Français font partie des victimes. Le groupe était parti observer des girafes protégées. L’endroit est à priori sans danger, la zone est toutefois classée orange et déconseillée par le ministère des Affaires étrangères.

Toujours pas de confirmation du Quai d’Orsay

A ce stade la France ne confirme pas l’information selon laquelle il y a des victimes françaises. "Des vérifications sont toujours en cours, selon Anne Bourse en direct du Ministère des Affaires Etrangères. On ne connait pas l’identité des victimes. Ils voyageaient dans une zone classée orange, il est donc déconseillé d’y voyager. Cette zone est stratégique pour les djihadistes, car au carrefour de plusieurs pays."





Le JT

Les autres sujets du JT