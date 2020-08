Niger : l’identité des victimes se précise

Elle avait 30 ans, elle voulait aider dans l’un des pays les moins développés au monde. Charline est une des jeunes humanitaires d’ACTED tués dimanche 8 août au Niger, près du village de Kouré, par des hommes à moto. L’université d’Aix-Marseille (Bouches-du-Rhône), où elle était doctorante, a diffusé un communiqué : "Nous ne l’oublierons. Nous adressons nos sincères condoléances à son oncle, sa famille, ses amis et ses proches."

Des bénévoles dévoués

Dans ce véhicule de l’ONG, se trouvaient aussi Nafida, qui avait travaillé au ministère des Armées, et Stella, ex-employée d’Oxfam. Myriam, originaire de Montpellier (Hérault), et Antonin, originaire de Bretagne et diplômé de l’ENS Paris-Saclay, font également partie des disparus. La plus jeune victime se nomme Léo. Âgé de 25 ans, il était volontaire international. Tous officiaient avec dévouement à ACTED.