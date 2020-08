Attaque meurtrière au Niger : "Il s'est passé l'inimaginable" dans "l'endroit le plus zen" du pays, selon l'avocat de l'ONG Acted

Les humanitaires tués dimanche étaient partis pour une excursion touristique pour se changer les idées. On les a "éliminés du jeu" parce qu'"Acted sert à quelque chose", selon Me Joseph Breham.

"Toutes les équipes d'Acted, les dirigeants, les salariés, sont absolument dévastés, atterrés, révoltés", a réagi sur franceinfo lundi 10 août Joseph Breham, avocat de l'ONG Acted au lendemain de la mort de huit personnes, dont plusieurs Français et deux Nigériens, tués dans une attaque menée par des hommes armés dans la zone de Kouré, au sud-ouest du Niger. Joseph Breham a fait part de son "écœurement" et "dégoût" après cette attaque.

Quel degré d'inhumanité est nécessaire pour en arriver à tuer et à massacrer ceux qui d'évidence, n'ont jamais porté les armes, et n'ont fait qu'apporter toute l'aide possible aux plus démunis du monde. Joseph Breham, avocat de l'ONG Actedà franceinfo

Ces personnes étaient parties dans cette zone pour une excursion touristique selon lui : "Cette équipe d'humanitaire, ce sont des êtres humains comme tout le monde et on peut comprendre que le week-end ils aient décidé de partir à l'équivalent de Walibi ou je ne sais quoi au Niger, ils ont juste eu envie de se relaxer et de voir des girafes", a précisé l'avocat de l'ONG.

L'attaque est survenue en zone "orange"

"Il s'est passé l'inimaginable", a-t-il dénoncé. "Ils sont allés dans l'endroit le plus zen du Niger, à 45 minutes de la capitale en voiture et pour autant, alors que tous les Français, tous les expatriés vont à cet endroit-là, pour la première fois il y a eu une attaque", a-t-il indiqué. Cette attaque meurtrière a eu lieu dans une zone "orange", déconseillée par le ministère des Affaires étrangères : "Il y avait des contre-indications à être partout au Niger, cette zone en particulier, dans la contre-indication générale du Niger, était l'une des zones les plus zens, voire la plus zen", selon Joseph Breham.



Pour l'avocat de l'ONG Acted, cette attaque montre "qu'Acted sert à quelque chose puisqu'un certain nombre de personnes décident de tenter de les éliminer du jeu". "Si on décide de les éliminer, c'est bien qu'ils servent et s'ils servent c'est qu'ils doivent continuer à servir", a-t-il ajouté.