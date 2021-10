Namibie : le désert du Namib, une merveille entre dunes et mer

Les équipes du 13 Heures ont décidé de retourner sur les pas des destinations de rêve qui ont marqué l'année du JT. En Namibie, dans le plus vieux désert du monde, la proximité des dunes avec l'océan offre un paysage à couper le souffle.

Le soleil est en train de se lever sur le désert du Namib (Namibie) et une équipe s'active autour d'une immense toile en nylon. Les employés d'une agence spécialisée organisent depuis plus de dix ans des survols du désert en montgolfière. Ce matin-là, les clients sont namibiens, venus découvrir les joyaux qui les entourent. Le désert s'étend sur 1 500 kilomètres et c'est lui qui a donné son nom au pays. "Si vous restez assez longtemps dans le désert, vous pouvez l'entendre parler", témoigne une Namibienne.



"Le vrombissement des dunes, c'est comme une avalanche"

Quelques centaines de mètres plus loin, le décor change complètement. Ici, le désert prend du relief. D'immenses dunes de sable millénaires façonnent un paysage à couper le souffle. À l'ouest, les dunes tombent dans l'océan Atlantique. "Le vrombissement des dunes, c'est comme une avalanche", raconte un guide namibien.