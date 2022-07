Mozambique : le parc Gorongosa, un paradis protégé pour les animaux

Au beau milieu du Mozambique, le parc Gorongosa est un jardin d’Éden. Il abrite une biodiversité rare et des centaines d’espèces sur 4 000 km carrés. Cet écosystème unique est devenu un lieu d’étude privilégié qui attire aujourd’hui des scientifiques du monde entier. L’un des meilleurs moyens d’étudier la faune est de le faire par les airs. Ce jour-là, une équipe de spécialistes de la préservation de la vie sauvage se rend dans le sud du parc pour recenser des troupeaux d’éléphants. Ils surveillent que la population d’éléphants continuent de croître et étudient leurs déplacements et leurs habitudes afin de mieux les protéger.



Un laboratoire pour étudier les animaux

Pendant la guerre civile, le parc a perdu 95 % de la faune. Depuis la fin du conflit en 1992, la vie est revenue dans le parc et il est devenu un laboratoire à ciel ouvert pour étudier les animaux. Une conservatrice du parc répertorie tous les insectes et reptiles présents dans le parc. "Vous ne pouvez pas protéger ce que vous ne connaissez pas, c’est pourquoi nous classifions systématiquement afin de connaître toutes les espèces du parc", explique Norina Vicente, entomologiste. Certaines espèces sont particulièrement menacées, comme le pangolin.