Mozambique : appel à libérer un journaliste emprisonné pour un reportage sur des attaques djihadistes

Une quarantaine d'organisations des droits de l'Homme et de la presse ont demandé jeudi 11 avril la "libération immédiate" d'un journaliste mozambicain, arrêté début janvier 2019 dans le nord du Mozambique. Il couvrait les violences liées à une insurrection islamiste qui sème la terreur depuis un an et demi dans cette région.

Dans les rue de Macomia (nord du Mozambique), où le journaliste Amade Abubacar travaille pour une radio locale (juin 2018). (EMIDIO JOSINE / AFP)