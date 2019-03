Cyclone Idaï : le Mozambique en situation critique

Au Mozambique, certains habitants bloqués depuis plusieurs jours sont hélitreuillés. Pris par les eaux, d'autres survivants sont sauvés par des secouristes qui luttent contre le courant. Une semaine après le passage du cyclone Idaï en Afrique australe, 15 000 personnes sont toujours sans eau, sans nourriture, dans des zones difficilement accessibles. La colère commence à monter alors que l'aide humanitaire tarde à arriver.

Des centaines de morts

À Beira, deuxième ville du Mozambique, les rescapés, parfois des nourrissons, débarquent par des bateaux de fortune. "Toutes nos maisons sont détruites, on a nulle part où aller, et on n'a rien pour relancer la construction", témoigne un rescapé. Le bilan du cyclone et des inondations est lourd : on compte déjà près de 400 morts et 10 000 habitations détruites.

