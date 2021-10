Livres : Beyrouk redonne ses lettres de noblesse au Sahara

Réattribuer de la poésie au Sahara. Voilà la mission que s'est attribué Beyrouk, l'auteur mauritanien. Son dernier ouvrage, Le Silence des horizons (ed. Elyzad), est en lice pour le prix de la littérature arabe. Dans ce livre, l'auteur a souhaité utiliser son histoire, celle d'un enfant plein de rêves qui a grandi au nord de la Mauritanie, dans la ville Atâr, non loin des étendues désertiques. "Ce sont de grands espaces et aussi beaucoup de générosité", se remémore Beyrouk. Une image loin de celle qui est souvent véhiculée dans les médias occidentaux qui l'associent régulièrement - et pourtant à juste titre - à un terreau grandissant du djihadisme sur le continent africain. Oui, mais pas que.



"Je n'ai jamais vu aucune forme d'extrémisme ni de rejet de l'autre"

Loin de l'image que l'on s'en fait, le Sahara, c'est aussi "de la compassion, de la solidarité et de la tolérance", estime Beyrouk. "Ces démons qui sèment la terreur aujourd'hui dans le désert ne sont pas nos démons à nous. Très souvent ils viennent d'ailleurs, de grandes villes", poursuit l'auteur. "Atterré" par les actions terroristes qui se déroulent aux quatre coins du monde, Beyrouk espère un sursaut de la part des habitants du Sahara qui permettrait d'offrir une nouvelle vision sur ce lieu plein de poésie.