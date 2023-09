Durée de la vidéo : 3 min

Yassine habite Tinzert, un village situé dans le Haut-Atlas au Maroc. A la suite du séisme qui a touché le pays le 10 septembre dernier, il a perdu toute sa famille.

“Mon père et ma mère sont décédés. Mes deux sœurs aussi”. Le soir de la catastrophe, Yassine et sa famille étaient chez eux. Ils ont dîné aux alentours de 21h30. Plus tard, vers 23h, Yassine est resté regarder un film dans le salon, ses parents et ses sœurs sont allés se coucher. “Ça s'est passé. J'ai crié et je suis allé les voir... J'ai vu que le plafond leur était tombé dessus” raconte le jeune homme, habitant de Tinzert, un petit village situé dans la région marocaine du Haut-Atlas.

“On les a enterrés le matin même”

“Je suis sorti par le toit de la maison de mon cousin. Il n'y avait plus d'électricité ni de réseau. On n'avait aucun moyen d'appeler les gens. On s'est assis devant l'entrée jusqu'à ce que les gens arrivent. Vers 8h30, 9h du matin, les gens ont pu les sortir. On les a enterrés le matin même. Ça a été une journée sombre” a ajouté Yassine qui, tous les soirs, a “peur que cela se reproduise”.

Au moment de la catastrophe, il portait le maillot du Raja Casablanca dont il est fan. Anas Al Jaafari, président de l'association le Nid vert regroupant des supporters du Raja, est venu le voir. Il a promis de lui venir en aide : “Le Raja veut te prendre en charge. Au centre, il y a plein de jeunes. Ils sont beaucoup là-bas à étudier. Et il y a aussi des adhérents rajaouis qui veulent te donner une dotation mensuelle, ce ne sont pas des paroles en l'air. Le jour où tu es prêt à venir à Casa, tu viendras t'installer” lui a indiqué Al Jaafari.