Séisme au Maroc : "On n'a rien vu venir, à ma connaissance", indique le sismologue Pascal Bernard

Le Maroc a été touché par un séisme dans la soirée du samedi 9 septembre. Il y a au moins 1037 morts et 1204 blessés. Invité du 19/20 info, Pascal Bernard, sismologue à l'Institut de géophysique du Globe de Paris, déclare : "On n'a rien vu venir, à ma connaissance."

Un séisme a frappé le Maroc dans la soirée du samedi 9 septembre, faisant au moins 1037 morts et 1204 blessés. Est-ce surprenant d'avoir un séisme si puissant dans cette zone du Maroc ? "La surprise ne vient pas du fait qu'il y ait eu un séisme aussi important, mais plutôt qu'il survienne là. Il fallait s'y attendre, mais ça aurait pu être dans 1 000 ans à cet endroit", indique Pascal Bernard, sismologue à l'Institut de géophysique du Globe de Paris, invité du 19/20 info.

"Bien sûr, il y a un risque de répliques"

"On n'a rien vu venir, à ma connaissance. On va faire des études post-sismiques rétrospectives pour voir s'il y a eu des petits indices. Mais pour l'instant, rien", ajoute le sismologue. "Ce que l'on sait maintenant, c'est que la zone touchée est une faille qui fait probablement une trentaine de kilomètres de long", ajoute-t-il. Pascal Bernard revient par ailleurs sur le risque de répliques. "Bien sûr, il y a un risque, et je pense qu'il faut effectivement être extrêmement vigilant, ne pas réoccuper les bâtiments, les maisons et les immeubles un peu endommagés, surtout dans la région épicentrale", prévient Pascal Bernard.