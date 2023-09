Séisme au Maroc : "Le nombre de victimes va augmenter", assure Florent Vallée de la Croix-Rouge française

Au Maroc, un séisme important a été enregistré vendredi 8 septembre. Selon un bilan provisoire, 820 personnes ont perdu la vie. Le point sur la situation avec Florent Vallée, directeur délégué de l’urgence et des opérations de secours à la Croix-Rouge française.

Selon un bilan provisoire, le séisme au Maroc a fait 820 victimes. Sur le plateau du 12/13 info, samedi 9 septembre, Florent Vallée, directeur délégué de l’urgence et des opérations de secours à la Croix-Rouge française, indique : "On est sur les premières heures. On est encore sur la phase de secours, d’évaluation et de prise en charge des premières victimes. Le nombre de victimes va augmenter au fil des heures." Le spécialiste des situations de crise explique que, pour le moment, ce sont "les acteurs locaux qui travaillent sur place", "les autorités marocaines" et "le Croissant-Rouge marocain" qui interviennent.

Des difficultés à "se rendre sur place"

"Il est important de prendre en charge les populations sinistrées et de porter les premiers secours", complète Florent Vallée. Ensuite, il faudra répondre aux problématiques d’hébergement, d’alimentation et d’eau. Les populations devront également donner des nouvelles à leurs proches et rétablir des liens familiaux indispensables. "Tout s’enchaîne relativement vite", assure le directeur délégué. Cependant, il évoque des difficultés à "se rendre sur place et à faire une évaluation parce que les secours sont les premières victimes".