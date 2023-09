Séisme au Maroc : la cellule de crise de l'ambassade a "répondu à plus de 4 000 Français", indique l'ambassadeur de France

Christophe Lecourtier indique, sur France Inter, que des moyens "ont été pré-positionnés" dans le sud de la France. "Dès que nous saurons leur feu vert, en quelques heures ils seront sur zone", explique l'ambassadeur.

"On a répondu à plus de 4 000 Français qui sont en séjour au Maroc ou qui sont en France et qui ont des proches au Maroc et qui s'inquiétaient", a indiqué samedi 9 septembre sur France Inter Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc. Une cellule de crise a été ouverte samedi matin après ce terrible séisme qui a fait plus d'un millier de morts. Un numéro a été mis en place quand on est au Maroc le +212 537689900 et un numéro le 0143175100 permet d'appeler quand on est en France.

>> Suivez dans notre direct l'évolution de la situation au Maroc

"Ce que nous avons fait savoir aux Marocains, c'est que nous avions pré-positionné des moyens en France dans le sud. Des moyens qui correspondent parfaitement à une situation comme celle-là. Dès que nous saurons leur feu vert, en quelques heures ces moyens seront sur zone et on pourra intervenir aux côtés des Marocains sous la coordination avec les pouvoirs publics marocains", précise Christophe Lecourtier.

"On est dans un habitat rural"

La plupart des victimes ont été recensées près de l'épicentre du séisme dans la région montagneuse du Haut Atlas, une zone difficile d'accès, ont dit les autorités marocaines. "On est dans un habitat rural", confirme l'ambassadeur de France au Maroc, "ce ne sont pas des immeubles contrairement à ce qui a pu se passer par exemple en Turquie, c'est un habitat construit de manière relativement précaire dans des tas de villages dans des endroits encaissés et il faut intervenir rapidement pour sauver ce qui peut encore l'être".

Il précise par ailleurs que le gros des touristes français "était à Marrakech, dans la ville qui a subi quelques dégâts, et finalement assez peu de victimes". Selon lui "aujourd'hui la vie à Marrakech est relativement normale. La plupart des hôtels n'ont pas subi beaucoup de dommages et on dit aux touristes [français] qu'ils peuvent tout à fait demeurer là sauf s'ils veulent rentrer. Si on est dans un hôtel qui est fissuré il faut changer d'hôtels il y a d'autres hébergements disponibles".