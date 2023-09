Séisme au Maroc : comment s’organisent les heures après le tremblement de terre ?

Le 12/13 info du lundi 11 septembre reçoit Rony Brauman, co-fondateur de Médecins sans frontières, qui est intervenu à de nombreuses reprises après des tremblements de terre.

"On dispose de plusieurs jours, mais il faut se mettre à la place des gens qui sont dans les décombres. C'est une course contre la montre. Le plus tôt, on sort les gens des décombres, le mieux ils se trouvent. Dès lors qu’ils sont dans une cavité et dans une condition physique suffisante, on a toute sorte d’exemple de personnes qui ont été retrouvés huit à dix jours après. Ce sont des exceptions", avance Rony Brauman, médecin.

Un bilan limité

"Les dons de sang sont une image spectaculaire", poursuit le médecin. Deux zones rurales du Haut-Atlas ont été durement touchées avec des zones difficiles d’accès. "Si j’ose dire le côté positif, dans ces régions, la densité de population est très faible, d’où un bilan humain de cette catastrophe limité", affirme le co-fondateur de Médecins sans frontières.