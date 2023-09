Séisme au Maroc : au moins 1 305 morts et 1 832 blessés

Après le séisme qui a touché le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi qui a fait des milliers de sinistrés, on recense déjà plus de 1 300 morts, dont un Français. Il était un peu plus de 23 heures lorsque la terrible secousse est survenue, prenant au piège de nombreuses personnes.

À mesure que les secousses s’intensifient, dans la soirée du vendredi 8 septembre, la panique gagne les Marocains. S’échapper, mais pour aller où ? Car dans les rues, plus aucun endroit n’est sûr. Il était un peu plus de 23 heures, heure locale (minuit en France), quand tout a basculé. Une fois à l’extérieur, il faut progresser presque à l’aveugle, dans un nuage de poussière, celle des bâtiments devenus des ruines. L’épicentre du séisme de magnitude 6,8 se situe dans la province d’Al Haouz, une zone montagneuse et rurale. Un bilan qui risque de s’alourdir Bien au-delà de la région, des villes ont été durement touchées, notamment Marrakech. Des maisons, souvent les constructions anciennes ou fragiles, se sont effondrées, broyant des voitures dans leur chute. De nombreuses personnes sont contraintes de dormir dehors, par crainte aussi des répliques. Le bilan, plus d’un millier de morts, va sans doute encore s’alourdir car la zone de recherche des disparus s’étend sur plusieurs dizaines de kilomètres.