Direct Séisme au Maroc : les recherches des secouristes se poursuivent, le dernier bilan officiel fait état de 2 862 morts

Quatre jours après le tremblement de terre qui a frappé le Maroc, vendredi soir, les efforts des secouristes se poursuivent mardi 12 septembre à travers les régions touchées pour retrouver d'éventuels survivants. L'épicentre du séisme est situé dans une zone montagneuse du haut-Atlas, où les éboulements ont encore rendu difficile l'accès aux villages sinistrés. Suivez notre direct.

Près de 3 000 morts. Le bilan provisoire fait état de 2 862 morts, selon le dernier bilan communiqué lundi dans la soirée par le ministère de l'Intérieur marocain. Le séisme de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter a également fait 2 476 blessés.

Plus de 500 écoles endommagées. Le ministère de l'Education nationale marocain a annoncé, lundi, que 530 écoles et 55 internats ont été endommagés. Sept professeurs sont morts et 39 autres ont été blessés, a également annoncé le ministre, dans un communiqué publié sur Instagram. Les cours ont été suspendus dans 42 localités, dans les provinces de Chichaoua, Taroudant et Al Haouz.

La France discute avec le Maroc. "Nous sommes en contact avec [les autorités marocaines]", a expliqué la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonnna lors de l'émission spéciale sur le séisme, lundi soir sur France 2. "Le Maroc est maître chez lui, nous lui faisons pleinement confiance pour s'organiser" a poursuivi la ministre, alors que le Maroc n'a pas encore officiellement sollicité l'aide de la France, qui va fournir une aide de 5 millions d'euros pour les ONG présentes sur place.