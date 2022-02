Maroc : une forte mobilisation en soutien au petit Rayan, tombé dans un puits

Tombé dans un puits de 32 mètres de profondeur au Maroc le 1er février et secouru depuis, le petit Rayan suscite une vague d'émotion et de soutien.

Le Maroc tout entier scrute minute par minute la tentative de sauvetage du petit Rayan, 5 ans, coincé depuis mardi 1er février au fond d'un puits de 32 mètres de profondeur, dans la province de Chefchaouen, au nord du pays. Sa mésaventure suscite même l'émotion par-delà les frontières marocaines.

Une émotion internationale

En plus des soutiens affichés de grands footballeurs originaires du Maghreb comme l'Algérien Riyad Mahrez ou le Marocain Achraf Hakimi, un hashtag "sauvez Rayan" s'est imposé comme l'un des plus relayés sur Twitter ces dernières heures. Le sauvetage est toujours en cours, l'étroitesse du puits rendant délicate l'opération. Des secouristes racontent avoir réussi à communiquer avec le petit garçon. Ils ont également pu lui permettre d'utiliser de l'oxygène et de l'eau, lui permettant de se maintenir en vie.