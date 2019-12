Maroc : Essaouira, nouvelle destination fétiche des Français

Au Maroc, Essaouira et ses remparts dressés face à l'océan. Balayée par le Taros, le vent soufflant de la mer, la ville séduit depuis longtemps les surfeurs. Essaouira surfe aussi sur la vague du bien-être. Ses plages accueillent de plus en plus d'adeptes du yoga. Un groupe pratique sous le soleil. Oriane Darras, comptable, se ressource pendant une semaine de stage.

Les Français louent ou achètent des riads pour organiser des stages

Comment Essaouira est-elle devenue une destination bien-être ? Le stage est organisé par Rachelle Greslé, cheffe de cuisine dans le Var. Elle est tombée sous le charme de cette ville à taille humaine. "Cela me dépayse. Je peux déambuler dans les rues et flâner", explique-t-elle. Il y a cinq ans, elle a acheté un riad avec des amis pour 300 000 euros. Les stages coûtent 630 euros la semaine par personne.