Maroc : des chantiers de construction renouent avec les traditions ancestrales

France 3

Au Maroc, des techniques de construction ancestrales, respectueuses de l’environnement, sont privilégiées sur des chantiers. Seuls des matériels naturels et locaux sont utilisés.

Le téléphérique d’Agadir est le seul au Maroc. C’est un moyen de transport dernier cri pour rejoindre une citadelle tout juste restaurée après deux ans de travaux. En effet, la kasbah a été détruite par un séisme en 1960. L’architecte Salima Naji a été choisie pour la restauration. Elle a souhaité une architecture traditionnelle et des méthodes ancestrales respectueuses de l’environnement. Sur le chantier, les matériaux sont, dans la mesure du possible, locaux. "Avec l’inflation de l’acier et l’inflation du béton, évidemment toutes ces questions sont devenues cruciales", affirme Salima Naji.



Des matériaux locaux

Les ouvriers sont fiers de retrouver les techniques des anciens. "J’aime le patrimoine, travailler sur des monuments. Ça exige de travailler avec implication et droiture, comme les anciens, pour que ça tienne sur la longue durée", confie Samih Tayibbi, maître maçon sur le chantier. Côté visiteurs, tout le monde semble convaincu. Salima Naji se bat pour prouver qu’une autre architecture est possible et multiplie les projets. L’utilisation du bois local permet aussi de mieux entretenir la palmeraie.