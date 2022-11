Inflation : des retraités fuient l’hiver coûteux de la France pour le Maroc

France 2

Avec 340 jours de soleil par an et dix degrés, quand il fait froid, la région d’Agadir (Maroc) attire les Français. Certains y passent même l’hiver. Dans son camping d'Imi Ouaddar, Jamal Immel connaît tout le monde. “80 % sont des Français. Cette année est spécifique pour les Français. Envolées de chez vous, les hirondelles commencent un peu à venir”, plaisante le directeur du camping. Depuis 2008 et sa retraite, Marie-Claude Breton quitte Clermont-Ferrand pour le Maroc chaque hiver. Son mobil-home de 80 mètres carrés avec les aménagements lui a coûté 60 000 euros.

Des économies non-négligeables



Sur sa terrasse, elle invite ses copines. Pour son amie qui vient de la région mâconnaise, il y a tout ce qu’il faut ici. “Le soleil, la plage, les copines, les relations qu’on se fait, tout. Il faut bien penser que l’hiver quand vous achetez des habits chauds en France, cela coûte plus cher que les shorts et les tee-shirts ici. Les tongs, ça vaut moins cher qu’une paire de bottes fourrées”, confie-t-elle. Marie-Claude Breton fait, entre le chauffage, les charges de la maison, 170 euros d’économies par mois. Et juste pour le logement. À cela, s’ajoutent les économies sur l’alimentation, la restauration. Seul bémol, le prix de l’essence a largement augmenté dans le pays ces derniers temps, atteignant plus d’un euro cinquante le litre.