Europe : une année 2021 marquée par les crises migratoires

L'année 2021 a été marquée par la crise migratoire en Europe et le naufrage le plus meurtrier dans la Manche. Retour en images sur les faits marquants de cette année.

L'étreinte entre une bénévole de la Croix-Rouge espagnole et un migrant sénégalais épuisé après avoir gagné l'une des plages de Ceuta (Espagne), est l'une des images marquantes de cette année. "Il était désespéré parce qu'il pensait que l'un de ses amis était mort. Il était inconsolable", témoigne Luna Reyes, bénévole de la Croix-Rouge.

1 700 morts dans la Méditerranée

En mai dernier, les autorités marocaines ont relâché le contrôlé des frontières laissant près de 8 000 candidats à l'exil se ruer à Ceuta. En novembre dernier, des milliers de migrants afghans, syriens et kurdes étaient bloqués aux portes de l'Union européenne, à la frontière polonaise. Et lorsque la voie terrestre semble sans issue, certains prennent des risques par la voie maritime, sur des embarcations de fortune. Le 24 novembre 2021, 27 personnes perdent la vie après le naufrage d'un canot gonflable. Selon l'Organisation internationale pour les migrants, plus de 1 700 personnes sont mortes en traversant la Méditerranée en 2021.