Des températures extrêmes attendues dans le sud de l'Europe

En Andalousie la chaleur est suffocante. Séville vit au ralenti. Un pic de chaleur est attendu ce week-end. Le record de 47 degrés établis en 2017 devrait être battu. À l’origine, un dôme de chaleur venu du Sahara bloqué au-dessus du sud de l’Espagne. " C’est une zone où la chaleur va pouvoir s’accumuler, car il n’y a pas de vent pour la chasser. Elle est entraînée en plus par le soleil au fur et à mesure des jours l’été ", explique Pierre Huat météorologue.

Le Maroc fortement touché

À Tinghir, au centre du Maroc, la barre des 50 degrés pourrait être franchie. Une première dans l’histoire du pays. Les habitants cherchent tan bien que mal l’ombre et le moindre point d’eau « on souffre vraiment beaucoup de cette chaleur » déplore un habitant. Les températures les plus chaudes sont attendues ce dimanche et lundi.