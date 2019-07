Après 20 ans de règne, Mohammed VI ne parvient pas à convaincre les Marocains

Il y a 20 ans, le Maroc couronnait son nouveau roi, Mohammed VI. Au début de son règne, il suscitait beaucoup d'attente. Espoirs déçus pour une majorité de Marocains. Le roi en est conscient et dans un discours à la Nation, il propose une nouvelle voie à son peuple. "Par la volonté de Dieu, une nouvelle étape sera marquée par le lancement d'une nouvelle génération de projets (...) du sang neuf doit être apporté au sein des institutions et des instances politiques, économiques et administratives, y compris le gouvernement", a-t-il déclaré.

Rattrapé par les crises sociales

Après les années de règnes d'Hassan II, son père qui a dirigé le Maroc d'une main de fer, Mohammed VI est très attendu dans un pays rongé par les inégalités. Mais les crises sociales vont finir par le rattraper. En 2011, mais surtout en 2017 et 2018, avec des mouvements de protestations dans les régions défavorisées du Nord du pays. Les habitants réclament de meilleures conditions de vie. Ils veulent aussi davantage de démocratie. L'économie se porte mieux que dans le reste du Maghreb. Mohammed VI a modernisé le pays : routes, ports et même le premier TGV. Mais le chômage touche 25% des moins de 25 ans. Le roi a encore beaucoup à faire pour répondre aux espoirs des Marocains.

