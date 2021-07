"J'ai embarqué avec 85 personnes et on est arrivés avec 57 personnes" : Mamadou raconte son périple

Sarre Mamadou vient du Mali et affirme avoir 16 ans. Il est en France depuis quatre mois. "J'ai été accueilli par la Croix Rouge pour l'assistance sociale aux mineurs. Mais malheureusement, on ne m'a pas accordé ça", confie-t-il. En effet, le conseil départemental n'a pas reconnu qu'il était mineur. Dans l'attente de son recours, il dort dans la rue. "Quand ils m'ont demandé le parcours je leur ai expliqué. Et tout ce que j'ai dit, ils n'ont pas cru à ça. Que c'est vrai ce que j'ai vécu. Ils ont pas cru qu'un mineurs puisse vivre ça", raconte Mamadou lequel a montré son acte de naissance. En vain.

Un voyage très éprouvant

Mamadou a quitté le mali fin 2019. Il a traversé la Méditerranée pour rejoindre l'Espagne. Et le trajet n'a pas été simple. Alors qu'il a embarqué avec 85 personnes, 57 sont arrivées à destination. "La pirogue s'est gâtée. Du coup l'eau salée s'est mélangée avec l'essence, ça brûlait le corps des gens. J'ai eu toutes ces cicatrices là-bas, dans mon dos aussi c'est pareil, les mains. Je me suis cassé des dents", témoigne Mamadou.

Selon MSF et Utopia56, plus de 57 % des jeunes sont reconnu mineurs suite à leurs recours après avoir passé 1, 2, 14 mois dans la rue.