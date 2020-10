Terrorisme : plus aucun Français n\'est retenu otage dans le monde

Détenu en Irak pendant 124 jours en 2004, Georges Malbrunot est présent sur le plateau du 13 Heures. Il évoque les conditions de son retour en France : "Le président de la République n'avait pas souhaité parler. On nous a demandé de ne pas trop livrer de détails sur nos conditions de détention au début, tout cela doit rester un peu secret. On s'est adressé à la presse. Ensuite on est allé passer des tests dans un centre des services de renseignements où on a été débriefé, pour que les services puissent accumuler un maximum de renseignements sur ces ravisseurs".

Il n'y a plus d'otage français retenu dans le monde

"La doctrine qui est régulièrement répétée par le président de la République est : 'la France n'abandonne pas ses ressortissants qui sont otages'. Il y a toujours des doutes du côté des familles sur le temps que les choses prennent, il y a des doutes du côté de l'opinion publique sur les contreparties que la France a pu donner à la libération de Sophie Pétronin", explique Étienne Leenhardt, rédacteur en chef du service étranger de France Télévision, sur le plateau de France 2. "Il n'y a plus, aujourd'hui, d'otage français retenu dans le monde", rappelle le journaliste. Le combat contre le terroriste va continuer au Mali où 5 000 soldats français luttent.

