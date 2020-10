VIDEO. Sophie Pétronin de retour en France : les images de son arrivée à la base aérienne de Villacoublay

Après quatre années de captivité, Sophie Pétronin a retrouvé le sol français. L'humanitaire a atterri aux alentours de 12h45 à la base aérienne de Villacoublay (Yvelines) vendredi 9 octobre.

>> Suivez les derniers éléments sur sa libération

Après avoir descendu lentement les marches du Falcon, Sophie Pétronin, 75 ans, a échangé quelques mots avec Emmanuel Macron avant de tomber dans les bras de sa famille très émue, dont trois petits-fils.

Elle était accompagnée dans l'avion par son fils, un médecin et des diplomates. La septuagénaire et ses proches se sont ensuite rendus dans le salon d'honneur de la base aérienne avec Emmanuel Macron et le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.

Le président de la République ne s'est pas exprimé devant les journalistes présents sur place mais sur Twitter, où il a souhaité la "bienvenue" à l'ex-otage.

Les Français se réjouissent avec moi de vous revoir enfin chère Sophie Pétronin. Bienvenue chez vous ! pic.twitter.com/OMmrLnBnY7 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 9, 2020

Sophie Pétronin a été libérée en même temps que deux Italiens et l'homme politique malien Soumaïla Cissé.