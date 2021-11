Sophie Pétronin : l'ex-otage française est retournée au Mali

Libérée il y a peu plus d'un an en l'échange de 200 djihadistes, l'ex-otage au Mali, Sophie Pétronin, est retournée sur place. Les autorités maliennes sont à sa recherche.

Otage au Mali pendant près de quatre ans, Sophie Pétronin a été libérée le 8 octobre 2020. À son arrivée en France, son fils, Sébastien, avait laissé échapper un cri déchirant. Mais leurs retrouvailles n'ont pas duré. Tout juste libre, la Française rêvait déjà de repartir au Mali. En toute discrétion, elle y est finalement retournée cinq mois plus tard, sans visa et avec l'aide de son fils. "Elle a décidé, en son âme et conscience, d'aller envers et contre tous de retrouver sa fille, qui vit à Bamako", explique Anthony Fouchard, journaliste et auteur du livre Il suffit d'un espoir.

Depuis huit mois à Bamako

Sa fille de 19 ans, Zeinabou, a été adoptée par Sophie Pétronin lorsqu'elle était enfant. L'ex-otage a vécu plus de 20 ans au Mali, son pays de cœur. Depuis huit mois, elle vit dans la capitale. La gendarmerie a publié un avis de recherche et la Française doit être appréhendée si elle est retrouvée. Pour quelles raisons ? Situation irrégulière, risque pour sa sécurité... Pour l'heure les autorités maliennes n'ont pas communiqué davantage.