Opération Barkane : 13 soldats français périssent dans un accident d'hélicoptères au Mali

Jamais l'armée française n'avait connu un événement aussi meurtrier depuis qu'elle est engagée au Sahel. 13 militaires ont trouvé la mort lundi 25 novembre au Mali dans une collision entre deux hélicoptères dans le cadre d'une opération de combat contre des jihadistes. "C'est avec une profonde tristesse et une grande émotion que nous avons appris la mort des 13 militaires qui étaient à leur bord, 13 militaires exceptionnels, 13 héros, morts pour la France", a déclaré mardi la ministre des Armées Florence Parly.

41 Français morts depuis 2013

Il est un peu plus de 18 heures lundi, aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso, à 20 km au sud d'Indélimane. Au sol, des commandos parachutistes pourchassent un groupe de jihadistes, qui se déplace en pick-up et moto. Il fait nuit noire, le combat s'engage. Les militaires français demandent un renfort aérien. Un hélicoptère de transport Cougar, puis deux hélicoptères de combat Tigre arrivent à 19h30. Dix minutes plus tard, deux appareils se percutent à basse altitude. Un accident fatal à 13 soldats. Une enquête a été ouverte et les boîtes noires ont été récupérées. Ce drame porte à 41 le nombre de militaires français morts au Mali depuis 2013.

