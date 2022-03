Mali : un possible signe de vie de l'otage français Olivier Dubois

Il s'adresse à ses proches et au gouvernement français. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux depuis dimanche 14 mars montre un homme qui semble être le journaliste français Olivier Dubois, otage d'un groupe jihadiste au Mali depuis près d'un an. La provenance de cette vidéo non-authentifiée d'un peu plus d'une minute, et la date à laquelle elle a été tournée sont inconnues.

L'homme, qui apparaît en bonne santé, s'adresse à ses parents et à sa compagne, dont il dit recevoir les messages, à ses soutiens et au gouvernement français, auquel il demande de "continuer à faire son possible" pour sa libération.

Le seul otage français dans le monde

Olivier Dubois, journaliste indépendant de 47 ans vivant et travaillant au Mali depuis 2015, avait lui-même annoncé son enlèvement dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le 5 mai 2021. Il y expliquait avoir été enlevé le 8 avril précédent à Gao (nord) par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM, ou Jnim en arabe), principale alliance jihadiste au Sahel, liée à Al-Qaïda et dirigée par le chef touareg malien Iyad Ag Ghaly.

Olivier Dubois est le seul otage français dans le monde depuis la libération en octobre 2020 de Sophie Pétronin, qui avait également été enlevée au Mali. Il a couvert la tourmente sécuritaire traversée par le pays sahélien pour différents médias, comme le magazine français Le Point Afrique et le quotidien français Libération.

Le président français Emmanuel Macron avait assuré en janvier que la France n'oubliait pas Olivier Dubois. "Un travail inlassable est mené par nos équipes diplomatiques, nos militaires et les services compétents" pour obtenir sa libération, avait-il dit.