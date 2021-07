Mali : la radio Studio Tamani diffuse en cinq langues et "donne la parole à tout le monde", pour œuvrer à la réconciliation

Dans un pays marqué par la guerre, cette radio veut faire entendre toutes les ethnies et personnalités maliennes et surtout bien informer la population.

Une radio pour parler à tous les Maliens. C'est le concept de Studio Tamani, basée à Bamako et soutenue depuis 2013 par la fondation Hirondelle, une ONG suisse. Tous les jours, cette radio diffuse dans cinq langues différentes à travers tout le pays pour informer toutes les populations. Ces journalistes se veulent indépendants et proposent une information vérifiée et de qualité. Un enjeu capital dans ce pays destabilisé par les guerres.

Rassembler et informer dans un contexte difficile

Rien que le nom de cette radio est important car le sens du mot Tamani n’a pas été choisi au hasard. "Tamani c'est un instrument de musique malien qui permet de donner une bonne nouvelle, explique son rédacteur en chef Mouhamadou Touré. Parce qu'ici au Mali, il y a des instruments qu'on utilise pour annoncer les mauvaises nouvelles, comme les décès. Et il y a aussi des instruments pour annoncer les bonnes nouvelles."

La régie de Studio Tamani. (NATHANAEL CHARBONNIER / RADIO FRANCE)

L'objectif de cette radio est d'annoncer les informations en français, en bambara, en Sonrhai, en tamasheq où en peul. Studio Tamani ne se contente pas de diffuser en cinq langues, la radio permet de faire entendre toutes les ethnies et les personnalités maliennes. "On donne la parole à tout le monde, poursuit Mouhamadou Touré. Nous, on n'a pas de différence à faire pour dire que telle personne est de tel bord, ou de dire que c'est un méchant ou un gentil. Tout le monde est un Malien et a droit à la parole." Un choix qui se révèle être un pari gagnant puisque Studio Tamani réussi ce formidable défi de rassembler au maximum dans un pays totalement divisé et en guerre.

"L'esprit du studio Tamani c'est de contribuer à la reconciliation et au processus de paix entre les Maliens en les informant et en rendant possible le dialogue entre eux. C'est un peu le slogan : s'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre." Mouhamadou Touré à franceinfo

La conférence de rédaction de Studio Tamani où les journalistes décident des sujets du jour. (NATHANAEL CHARBONNIER / RADIO FRANCE) Studio Tamani rassemble 1,3 million d'auditeurs. La radio est diffusée dans 85 radios du pays mais aussi sur internet ou encore par téléphone.