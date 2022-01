Mali : l'expulsion de l'ambassadeur français est "un camouflet" pour Paris

"Très clairement, le ton se durcit entre Paris et le Mali", affirme la journaliste Anne-Claire Poignard, en direct devant le ministère des Affaires étrangères pour le 20 Heures de France 2. L'expulsion de l'ambassadeur de France, exigée lundi 31 janvier par la junte militaire au pouvoir, est un "camouflet" pour les autorités françaises, selon elle. Les militaires qui ont pris le pouvoir par un coup d'État il y a un an et demi sont "hostiles à la présence française au Mali et, surtout, ils n'ont pas apprécié les récentes déclarations de Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères", poursuit la journaliste. Ce dernier a qualifié la junte malienne "d'illégitime".

La France "prend note"

Dans la soirée, conclut-elle, "la France a dit prendre note de l'expulsion de son ambassadeur. Officiellement, pas question pour l'instant pour l'armée française de quitter le terrain, mais le dossier malien sera au coeur des discussions du conseil de défense" prévu mardi 1er février.