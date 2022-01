Mali : l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta est mort à l'âge de 76 ans

(AMAURY BLIN / HANS LUCAS VIA AFP)

L'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a dirigé le Mali entre 2013 et 2020, est mort à son domicile de Bamako à l'âge de 76 ans, a appris l'AFP auprès de sa famille, dimanche 16 janvier. Cette information a été confirmée par plusieurs membres de sa famille et de son entourage. La cause du décès n'a pas été précisée.

Ibrahim Boubacar Keïta, qui se réclamait de la gauche, a connu une ascension fulgurante sous Alpha Oumar Konaré, premier président (1992-2002) de l'ère démocratique du Mali. Il a notamment a été Premier ministre de 1994 à 2000. Prétendant malheureux à l'élection présidentielle de 2002, il a obtenu sa revanche en accédant au palais de Koulouba, le siège de la présidence malienne à Bamako, en 2013.

Il a été réélu en 2018 face à Soumaïla Cissé, alors leader de l'opposition et mort en décembre 2020 du Covid-19. Le coup d'Etat qui l'a renversé en août 2020 a été suivi d'un deuxième, en mai 2021. La junte conduite par le colonel Assimi Goïta a annoncé son intention de diriger le pays pendant plusieurs années, alors qu'elle s'était engagée auparavant à organiser le 27 février des élections présidentielle et législatives afin de permettre le retour des civils au pouvoir.