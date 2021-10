Mali : 16 militaires maliens tués dans une attaque jihadiste

Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière frappant l'armée malienne.

Une attaque jihadiste présumée contre l'armée dans le centre du Mali a fait au moins 16 morts mercredi 6 octobre parmi les militaires maliens, a-t-on appris auprès de sources de sécurité et médicale maliennes.

Un précédent bilan de l'armée malienne faisait état d'un "bilan provisoire de 5 morts et 8 blessés" dans ses rangs, lors d'une "attaque complexe à l'EEI" (engin explosif improvisé) contre ses troupes en fin de matinée, dont elle ne précisait pas la localisation.

16 morts et 10 blessés

"Le nouveau bilan est de 16 morts et 10 blessés, dont des cas graves", a affirmé à l'AFP une source de sécurité au sujet de cette attaque qui s'est produite sur la route entre Bankass et Bandiagara. Cette source a affirmé que les assaillants avaient également subi des pertes.

Ce bilan de 16 morts et 10 blessés parmi les militaires maliens a été confirmé par une source au centre de santé communautaire de Bandiagara, soulignant que les 16 corps se trouvaient à la morgue de cette localité. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière frappant l'armée malienne depuis celle contre un convoi le 19 août sur la route entre Boni et Douentza, également dans le centre du Mali, qui avait fait 17 morts.