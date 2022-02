"D'ici à la mi-février, on va travailler" avec "nos partenaires qui interviennent aussi dans la lutte contre le terrorisme" pour "voir quelle est l'évolution de notre présence" au Mali, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, mardi 1er février sur franceinfo. Cette annonce, qui porte sur le groupement européen de forces spéciales Takuba, intervient au lendemain de la décision de la junte au pouvoir dans le pays d'expulser l'ambassadeur de France sur place. Paris a déjà prévu de réduire la présence de ses propres unités de la force Barkhane au Mali.

>> Mali : "Le scénario idéal imaginé par l'Élysée a volé en éclats", selon un spécialiste de la région

"Ce qui est certain, c'est qu'un on va continuer à lutter contre le terrorisme au Sahel", a-t-il ajouté, soulignant que "le Sahel n'est pas que le Mali". Pour lui, "quand on lutte contre le terrorisme sur place, avec des succès, avec des chefs terroristes qui ont été neutralisés par nos armées ces dernières années, on protège aussi notre pays, on protège aussi les Français et donc il faut continuer à le faire".

>>> Militaire français tué au Mali : "Partir, c'est offrir une magnifique victoire à la propagande jihadiste, rester a un coût"

Gabriel Attal a par ailleurs estimé que la décision de la junte au pouvoir au Mali d'expulser l'ambassadeur de France "est une étape supplémentaire dans l'isolement dont elle fait preuve". "On voit bien qu'il y a un isolement progressif de ce pays", a-t-il insisté. Les autorités maliennes ont justifié cette décision par les récents propos "hostiles" et "outrageux" de responsables français à leur encontre.